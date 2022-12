México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de amenazas y lesiones dolosas contra Enrique Iván Galicia Martínez, quien ordenó a sus perros atacar a sus vecinas durante una pelea en la alcaldía Venustiano Carranza.

La riña fue grabada por cámaras de seguridad y tuvo lugar en calles de la colonia Jardín Balbuena el 24 de diciembre, cuando la familia Maya salió a buscar la cena para Nochebuena; sin embargo, comenzaron una discusión con Galicia Martínez.

Luego de que la discusión subiera de tono, la familia Maya y la de Galicia Martínez comenzaron una pelea campal; no obstante, el presunto agresor le ordenó a sus perros, entre los que se encontraba uno de raza pitbull, atacar a sus vecinas.

“En ese momento salen los perros y comienzan a decir ‘atáquenla a ella, atáquenla a ella’. Yo entre el movimiento me percato de que me azotan, me azotó un hombre, me sujetó por el cabello junto con mi mamá”, dijo Isabel Maya.

Debido a los golpes y a las mordidas de ambos canes, la familia Maya, compuesta en su gran mayoría por mujeres, acudió ante las autoridades para denunciar el hecho, pues aseguraron que, desde 2020, Galicia Martínez las acosaba sexualmente y amenazaba.

“Son dos perros, se me van encima. El pitbull trata de morderme la cabeza. Luego de zafarme, me reincorporo y el señor Enrique Iván Galicia Martínez, a quien hacemos responsable de estas agresiones, me sujeta de los hombros y me tira”, aseguró Jenny Maya.

Conflicto vecinal que ya lleva años

De acuerdo con la familia Maya, el conflicto con Galicia Martínez inició en 2020, cuando el sujeto comenzó a realizar construcciones irregulares en su domicilio, afectando las viviendas aledañas.

“Yo sufrí acoso sexual de parte del dueño y de sus trabajadores, ya que durante la pandemia, en el 2020, comenzaron a construir irregularmente”, comentó Isabel Maya.

Por ello, las integrantes de la familia Maya acudieron a denunciar a Enrique Iván Galicia Martínez en 2021, pero las autoridades les indicaron que no tenían las pruebas suficientes para comprobar que eran víctimas de acoso.

Sumado a ello, las mujeres de la familia Maya explicaron que Galicia Martínez las siguió amenazando, asegurando que tiene contactos al interior de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que no sería afectado por las autoridades.