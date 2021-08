México.-A finales de julio, el día 29 para ser precisos, Roma Gabriel Romero, un hombre trans de 29 años de edad, dio a luz a su primer bebé en un hospital de Culiacán, Sinaloa.

“Me considero un hombre y me siento un hombre en su total extensión de la palabra solo que mis genitales no concuerdan con lo que realmente yo me siento como persona. Entonces, he decidido utilizar el recurso de tener matriz, de poder ovular para poder gestar a mi propio hijo”, expresó Gabriel días antes de tener a su bebé en sus brazos.

En una entrevista concedida a Los Noticieristas, el nuevo papá comentó que durante su embarazo sufrió discriminación por parte del sector salud, el cual, “por ignorancia”, no le brindó la atención médica en tiempo y forma.

“Las dificultades por el lado del Sector Salud es que, al encontrarse con un caso tan especial y particular, que desconocen, al final de cuentas no vengo recibiendo la atención médica por evasivas, ignorantes y respuestas que no tienen congruencia”, denunció.

Rey Roma nació el 29 de julio en el Hospital de la Mujer Culiacán, lo cual hizo posible el equipo de trabajo social del nosocomio y la coordinadora estatal del Programa de Igualdad de Género en la Secretaría de Salud, Marlene Espinoza.

“El día jueves, 29 de julio, fue un gran día por la llegada de baby Rey Roma, hije de Roma Gabriel Romero, hombre trans“, dio a conocer la fotógrafa Pamela Sánchez, que capturó el momento cuando el bebé llegó a este mundo.

Un mes antes de dar a luz, Gabriel Romero resaltó que el hecho de que fuera un papá gestante, no le quita valor ni dejaba de ser humano.

“Siento lo mismo que tú y cualquier otra persona. Seamos más uniéndonos al respeto e inclusión por todxs las personas existentes en el mundo. Existimos y cada vez somos más🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ y tenemos el mismo amor y valor. Somos creados con amor y para amarnos entre nosotros mismos. Abramos nuestros corazones para amar, no para ofender o dañar a otros”, agregó.

Con Información de Agencia