México.- Carlos tenía cuatro años cuando fue robado y actualmente pide ayuda para localizar a su verdadera familia.

El llamado de Carlos llegó hasta las redes sociales de la policía cibernéticas de México, quien compartió la publicación del hombre con el objetivo de que alguien se comunique.

En el texto se lee que el joven sólo recuerda cuando lo subieron a una camioneta blanca y a partir de ahí ya no supo nada de su mamá.

«Hola, mi nombre es Carlos y busco a mi madre biológica, cuando era pequeño de aproximadamente 4 años fui robado. No recuerdo el lugar, sólo que me subieron en una camioneta blanca, me llevaron y nunca más volví a ver a mi mamá. Luego fui vendido a una pareja en el estado de Hidalgo.

«Recuerdo que tengo hermanos 2 niños y una niña y no recuerdo sus nombres. Ahora tengo entre 26 a 28 años de edad. Tuve una vida «normal» con esta pareja, estudié hasta preparatoria, nunca he entendido como estos padres que me criaron pudieron inscribirme en la escuela, como consiguieron un acta de nacimiento para mí. Ellos nunca han querido darme información sobre mi orígenes», se lee en la publicación.

El hombre explica que no comprende cómo sus padres «adoptivos» consiguieron un acta de nacimiento, sin embargo, confía en que pueda encontrar a su verdadera familia.

En la publicación también se describen sus rasgos físicos, con la intención de encontrar a sus papás.

«Como señas particulares: Tengo cicatrices como quemaduras en el abdomen y algunas otras en los brazos. Deseo de todo corazón encontrar a mi querida madre pues se que en algún lugar, ella sigue sufriendo por no tenerme con ella, he sufrido tanto, quiero abrazarla y no soltarla nunca más.

«Siempre sueño con nuestro reencuentro. Mamita te busco y le pido a Dios por todos aquellos niños que son arrancados sin piedad de sus familias por personas sin sentimientos. Te amo madre y sé que si Dios me mantuvo con vida por tantos años, eso me da una señal que te voy a encontrar y volveremos a ser felices».

