“Yo confié en ella, ya que me manipulaba y me hacía creer que no tenía a nadie más, me alejó de mi familia y ahora sé por qué, desde el inició lo estaba planeando. Le dijo a su novio que estaba embarazada; cuando tuve a mi hijo, le hizo creer que ella lo había tenido y lo había tenido a los 7 meses y mi hijo pesó 3 kilos 400 y el señor creyó en ella”, relató Brenda Lizbeth.

Desesperada interpuso denuncia ante la Fiscalía del Estado; se emitió una Alerta Amber para la búsqueda del pequeño, y finalmente, la suegra lo entregó a las autoridades 3 meses después de habérselo llevado. Le realizaron pruebas de ADN y se confirmó el parentesco del menor.