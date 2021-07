El aún diputado federal Sergio Mayer sigue siendo objeto de las críticas, en esta ocasión, luego de que fuera exhibido por la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente a un intento de feminicidio perpetrado a través de un ataque con ácido.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘De primera mano’, el también actor detalló que como parte de su compromiso de apoyar a víctimas de violencia de género recurrió a la joven mixteca para ayudarla en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, durante su revelación, Mayer se equivocó de profesión, pues en lugar de decir saxofonista, dijo que era «una violinista».

«Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate. Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido? Yo no sé si ustedes sabían que yo la apoyé y ayudamos a que hiciera la detención», mencionó el político.

¿Cómo reaccionó María Elena?

A los recientes comentarios de Sergio Mayer, la propia saxofonista se pronunció en su cuenta de Twitter en donde exhibió que no recibió el apoyo de parte del diputado, tal como él lo afirmó.

«Si de verdad me hubiese ayudado, Sergio Mayer, no me nombraría como ‘violinista’, porque para su información soy saxofonista», escribió.

Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porq para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal d @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista pic.twitter.com/W9MLagnehH — Elena Ríos 🎷 (@_ElenaRios) July 2, 2021

Posteriormente, la joven sostuvo que el político morenista se aprovechó de su caso para hacer un espectáculo.

«Usted solo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019. Oportunista», agregó.

Lo anterior se debe al evento protagonizado por Mayer Bretón, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, y la abogada de María Elena, Ana Katiria Suárez, llevado a cabo en la Cámara de Diputados en febrero del 2020.

Tuve la oportunidad de conocer el mural en donde @mickrone_art Pedro Peña Reyes me plasmó.

Gracias al proyecto Mujeres Libres y Seguras de la colonia Buenavista en @Alc_Iztapalapa. Ese día inmersos en la brisa fue inolvidable ♥️🎷🌧#Nomásviolencia #Mujeres pic.twitter.com/xJPk3A4HLO — Elena Ríos 🎷 (@_ElenaRios) June 14, 2021

CON INFORMACIÓN DE Radio Formula