Mientras que otros estudios afirman que hay demostraciones que interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad,

provocando voracidad en el individuo, contribuyendo así a la obesidad, además de provocar cierta toxicidad a nivel

neuronal y hepático. De modo que no es bueno para tu salud consumir estos alimentos, más bien se recomienda tener una dieta balanceada que incluya frutas, verduras, vegetales, huevo y carne.

Todas las sopas instantáneas son malas para la salud

La Profeco analizó 33 marcas de sopas instantáneas en presentaciones de vasito, sobre y tazón, de marcas como Maruchan, J Basket, Knorr pollo, Nissin cup noodles, Udon, Kraft y en todas se encontró que usan saborizantes, no tienen vegetales ni proteínas cárnicas y en sus empaques no detallan la aportación calórica que tiene cada una de ellas, y en promedio tienen 292 calorías por empaque.

En resumen estas sopas instantáneas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo. Las sopas elaboradas por ti son más nutritivas por los ingredientes que adiciones como vegetales, cereales, crema o leche. Recuerda que no hay mejor sopa que la hecha en casa, según Profeco.

Con información de Heraldo de México