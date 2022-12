México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a ser blanco de las ácidas críticas de su acérrimo opositor, Diego Fernández de Cevallos, quien lo acusó de incentivar el odio y la mentira en sus tradicionales mañaneras.

Fue así que a través de su cuenta de Twitter y refiriéndose a López Obrador como “el loco de Palacio” el político evocó uno de los lemas de su campaña presidencial (1994) y con el cual señalaba las consecuencias para una persona que reproduce el odio y la mentira, tales como – según su argumento – el Jefe del Ejecutivo.

“El odio y la mentira forman un remolino que sólo levanta basura”.

Y es que las posturas del mandatario en las últimas semanas volvieron a despertar las acusaciones en su contra por encabezar el odio desde sus conferencias matutinas en Palacio Nacional en contra de quien critique su administración o tome decisiones en contra de ésta, tales como políticos, instituciones o periodistas.

Este último, cabe recordar, en razón de la agresión contra el comunicador Ciro Gómez Leyva, ante el cual, pese a lamentarlo y prometer dar con los responsables, López Obrador insistió en no dejar de lado la hipótesis de un posible autoatentado.

Sin embargo, desde el atril del Salón de Tesorería también han partido las reiteradas arremetidas que López Obrador lanzó en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y su administración bajo el mandato del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Desde reproches a su presupuesto, a la elección de consejeros o designación de recursos, Andrés Manuel ha dedicado varios minutos de las conferencias matutinas a cuestionar el ejercicio del órgano electoral. Tanto así que, al final, logró enviar la propuesta de Reforma Electoral en nivel constitucional y posteriormente – tras el rechazo de ésta en San Lázaro – un Plan B, el cual fue aprobado por el Congreso.

Por supuesto, esto provocó que el Jefe del Ejecutivo fuera acusado de atentar en contra de la democracia y, ante ello, la oposición refrendó su llamado a defender al Nacional Electoral “para defender la democracia”. Fue así que El Jefe Diego se unió al apogeo de dicha controversia y refrendó su lucha “por la vigencia del Estado de Derecho”; esto, de nueva cuenta, evocando su participación en los presidenciables del 94.

“Nosotros seguimos defendiendo el sufragio efectivo que no respeta el gobierno; la división de poderes que no se respeta en México; el auténtico federalismo; la viuda municipal. En una palabra: el Estado de Derecho”, se escuchó al ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Con ese mismo sentido, el pasado 30 de noviembre el columnista insistió en su llamado a defender la autonomía del Nacional Electoral y cualquier institución que, señaló, ha permitido lograr la alternancia en México.

Para ello, el Jefe Diego volvió a evocar un argumento del debate presidencial de 1994 y con el cual explicó que uno de los deberes incluidos en “el catálogo” que conlleva la democracia, es la defensa de la misma.

“Lo dije en 1994 y lo digo ahora: la democracia es un catálogo de deberes, y el deber que nos convoca ahora es en la defensa de la misma”, escribió en el post, acompañado de un breve clip que sustenta la publicación.

Mi lucha ha sido siempre por la vigencia del Estado de Derecho. Así hablé en 1994: pic.twitter.com/eTAi7xOmaX — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) December 23, 2022

