México.- El Gobierno mexicano presentará un planteamiento diplomático a Estados Unidos para que informe sobre la infiltración que realizó contra el Cártel de Sinaloa, admitido por las propias autoridades de ese país.

ADVERTISEMENT

“Tendremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando, eso es lo que vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, que se nos dé el detalle, es una obligación de Estados Unidos compartirla con México”, dijo Ebrard a medios de comunicación.

Dentro de las cinco acusaciones que fueron desclasificadas, se encuentran señalamientos contra cuatro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificados como “Los Chapitos” o “Los Menores”, a quienes se identifica como los principales líderes del cártel de Sinaloa, y al frente de las operaciones de tráfico de fentanilo elaborado con precursores químicos hacia Estados Unidos.

Las acusaciones cuentan a detalle las operaciones del cártel gracias a que la DEA se infiltró en el mismo, por ello, se explica que la organización criminal lidera el negocio del fentanilo a través de laboratorios clandestinos en México, algo que las autoridades mexicanas han negado en varias ocasiones.

Ebrard no quiso pronunciarse si se trata de una intervención indebida y una violación a la soberanía como acusó el presidente.

“Vamos a ver, primero déjame ver la información. Voy a tener hoy esa comunicación y yo les estaré informando en los próximos días en función de la información que me manden también ellos, para no decir algo ahorita que no tenga un basamento específico”, dijo el canciller.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de Estados Unidos de espiar tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de la Marina (Semar).

ADVERTISEMENT

El mandatario reveló, además, que existen medios de comunicación de México que filtran información a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), situación que le causó cierto descontento.

“Vamos a cuidar la información de la Semar y la Sedena porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono, y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”, declaró AMLO.

Con Información de Comunicado