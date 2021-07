México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó la mañana de este jueves que la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto fue propuesta para que la gente decida sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser procesado legalmente.

“Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en quince días, menos, en 20. De este domingo en ocho”, dijo.

Pidió además “que se tome en cuenta todo” al momento de participar en la consulta, y aseguró que la misma es respetuosa de los derechos humanos.

“Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método el de la consulta”, señaló.

El mandatario aseguró que en su momento presentó denuncias relacionadas con los expresidente ante la entonces Procuraduría General de la República, pero “les dieron carpetazo”.

“Investigar, sólo que la consulta, la gente decida, que se abran las investigaciones en todo esto. Yo en su momento presenté denuncia. No me pueden decir ‘¿por qué usted nunca dijo nada o por qué no denunció?’. Presenté denuncia ante la PGR sobre todos estos casos pero les dieron carpetazo. Ahora lo que yo que estoy planteando es ver hacia adelante y no hacer lo mismo, la no repetición. Pero al mismo tiempo que la gente participe, decida, que no haya persecución”, dijo en su conferencia.

Agregó que no se trata de una venganza, sino que únicamente busca que se investigue a las administraciones anteriores.

“Si fuese venganza, si yo actuara así de mala fe, pues estaría yo presentando pruebas de otro tipo y presentando las denuncias yo personalmente en contra de nuestros adversarios, pero no, tampoco puedo yo ser tapadera. Si la gente dice ‘sí, que se investigue’ pues que la autoridad haga su trabajo”, señaló.

El próximo 1 de agosto se llevará a cabo una consulta ciudadana en la que la gente sólo acudirá a las urnas para responder “sí o “no” a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”.

Anteriormente, el presidente López Obrador había propuesto que la pregunta fuera más directa y se mencionara específicamente los nombres de los expresidentes a los que se sometería a juicio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la redacción.

