México-. sismo al sur de Acolman, Michoacán; el Servicio Sismológico Nacional confirmó que el movimiento fue de 5.0 grados Richter.

Ante el movimiento no se emitió alerta sísmica debido a que no se rebasaron los niveles de energía preestablecidos; además no se registraron afectaciones. (Sismológico Nacional).

Cabe mencionar que, de acuerdo a reportes en redes sociales, el sismo fue percibido en CDMX con muy baja intensidad y solo en algunas zonas.