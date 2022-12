Este proceso de desafuero —en el que la Cámara de Diputados aprobó quitar el desafuero al entonces al jefe del Distrito Federal con 360 votos a favor— se dio en el marco de las elecciones de 2006, mismas en las que sí pudo participar López Obrador.

Que se preparen (los opositores), ahí voy a estar, no me voy a ir. Para lo que voy a hacer cuando me jubile que será leer y escribir, también en la cárcel se puede leer y escribir”, sentenció esta mañana el presidente.

Y es que en diversas ocasiones López Obrador ha aclarado que una vez termine su mandato en 2024, se jubilará de la vida política-social para dedicarse a escribir un nuevo libro.

Además, vivirá en su rancho “La chingada”, en Palenque, Chiapas, lugar que visita en sus tiempos libres.

