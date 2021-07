México.-Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que si no pacifica al país durante su sexenio, no podrá acreditar históricamente a su gobierno.

Esta mañana en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que toma “como un desafío” el pacificar a México de una vez por todas.

Tengo confianza en que vamos a pacificar el país, es un desafío una convicción, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, declaró.

“Es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos, además porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, ellos son autoritarios, partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas”, agregó.

El mandatario mexicano hizo énfasis en que su Gobierno busca atacar la violencia en México atendiendo las causas, situación que no hicieron los gobiernos anteriores.

“Es un desafío decir que hay otra forma, no es el mátalos en caliente, no es la tortura, que era una práctica lamentablemente usual hasta hace muy poco. Torturar, las masacres, el que en un enfrentamiento, los que quedaban heridos, los remataban, eso no”, argumentó.

Se burlan de que he dicho abrazos, no balazos, y vamos a demostrar que funciona, no soy partidario de la ley del talión, del diente por diente ojo por ojo, no nos podemos quedar tuertos y chimuelos, la paz es fruto d la justicia, es un enfoque completamente nuevo”, recalcó.

El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 89 mil 510 homicidios dolosos en México.

Se observa, que a lo largo de los 31 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios.

Con información de López-Dóriga Digital