México.- “No solo es Félix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar», escribió el diputado de San Luis Potosí

Pedro Carrizales “El Mijis”, diputado local de San Luis Potosí, manifestó su opinión sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por Morena, ante las acusaciones por violación.

Por acción u omisión somos cómplices; si Felix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos.

Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, aunque me maten y aunque me linchen en redes!

