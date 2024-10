México.-El mes de octubre está llegando a su final, pero con ello viene una gran noticia para los alumnos que estudian en escuelas incorporadas a la SEP, ya que el próximo 25 de octubre se suspenden las clases, por lo que habrá puente; ¿por qué?

Con el paso de las semanas los alumnos se acercan a las vacaciones de invierno, teniendo un nuevo lapso largo de descanso, pero previo a esta fecha, hay algunos puentes que debemos destacar.

SEP: ¿Por qué no habrá clases el 25 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dieron a conocer los días en los que no habrá clases para los alumnos desde hace tiempo, pero a finales de octubre hay uno que, quizá, no lo tenían en el radar.

El viernes 25 de octubre no habrá clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de México y todo se debe a la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que no tienen que ir a las aulas.

Calendario Ciclo Escolar 2024-2025 de la SEP

Ojo, que no haya clases no implica, en este caso, que los maestros, docentes y demás personal no vayan a asistir, ya que en esta Junta de Consejo Técnico Escolar ellos van a las aulas para tomar sus cursos de actualización.

Los alumnos que estudian en escuelas incorporadas a la SEP tendrán 3 días sin clases, ya que dicho viernes se junta con el fin de semana, por lo que volverán a sus actividades habituales el lunes 28 de octubre.

Este será el último puente de octubre, ya que de ahí en adelante no habrá descansos hasta el lunes 18 de noviembre, donde se conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana.

