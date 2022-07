México. – Un nuevo audio difundido por Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, en el programa ‘Martes de Jaguar’, expuso una conversación de Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguro de que continuará en su cargo hasta 2024, pese a las críticas recibidas en las más recientes semanas.

En su charla, presuntamente sosteniendo con Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), “Alito” menciona que “le vale mad…” lo que le digan, pues él está seguro de que se mantendrá en la presidencia del tricolor al menos por los próximos dos años.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej… que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la ver…, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale mad… lo que digan?, se puede escuchar decir a Moreno.

Echándole más leña al fuego, la mandataria campechana redactó un texto en donde calificó a “Alito” de ser un cínico, que además tira contra sus propios colores.

“Se burla de los priistas… ¡Ya se quitó la máscara! Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza!”, escribió Sansores en su cuenta de Twitter.

Los ‘Martes de Jaguar’ se han convertido en un espacio muy comentado en redes sociales, ya que precisamente ahí, la gobernadora Sansores ha expuesto varios audios polémicos de Alejandro Moreno, algunos de ellos en donde se le escucha molesto contra el gremio periodístico, algunos otros señalando un presunto intento de presión a empresarios mexicanos.

Con información de ABCnoticias