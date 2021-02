México.-La secretaria de Energía, Rocío Nahle, pidió este miércoles 17 de febrero de 2021 a la población mexicana que ahorre energía eléctrica en sus hogares. En entrevista para Despierta, la funcionaria pidió usar la energía eléctrica solamente para lo indispensable.

“Que nos ayuden a pasar estas 48 horas, que viene una tormenta invernal muy fuerte, otra tormenta invernal muy fuerte en Estados Unidos y en el norte de la República”, dijo al ser entrevistada sobre los cortes rotativos y aleatorios que realiza el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en 26 estados del país para mantener la estabilidad del sector eléctrico.

Al ser cuestionada sobre cómo la gente puede ahorrar energía eléctrica ante las temperaturas congelantes, la pandemia, las hospitalizaciones o el aislamiento en casa, Nahle enfatizó que no se está pidiendo a la gente quedarse sin luz, a oscuras, sino que ahorren energía, es decir no tener focos o aparatos eléctricos conectados si no se están usando.

Añadió que lo importante es que ningún hospital se ha quedado sin electricidad y no se van a quedar sin ésta.

“Se ha suministrado a todos los hospitales, se ha suministrado a todo lo que es el sector salud”, enfatizó.

Añadió que ahorro de energía es ahorro, no es “quédense sin electricidad”.

Reiteró que aquellos aparatos eléctricos, aquellos focos que no tengan sentido de estar prendidos deben apagarse o desconectarse.

“Nada más que nos ayuden en eso”.

Finalmente, señaló que en México hay infraestructura suficiente para generar electricidad en el país, pero que hay una gran dependencia en gas hacia el exterior.

“Gas que se contrató en años anteriores con una dependencia hacia Estados Unidos”, dijo y aclaró que se analiza qué se puede producir a través de otros combustibles.

