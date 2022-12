México.-Una joven jalisciense se hizo viral tras hacer pública la historia de cómo arrancó el medidor de luz de su casa para llevarlo a reparar hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el wattorímetro, mejor conocido como medidor, es el equipo que se emplea para medir la energía eléctrica consumida.

Arandhi Correa, de 24 años, relató a través de un hilo en Twitter que desconocía que el personal técnico de la CFE es el encargado y único autorizado para retirar y revisar los medidores.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan. Ok, yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa mil kilos”, escribió la usuaria para acompañar una foto de su medidor.

Afortunadamente, el suceso quedó en una anécdota graciosa, ya que el artículo 368 del Código Penal Federal estipula que cuando un usuario altera los equipos por los cuales recibe el suministro eléctrico podría ser condenado hasta a 10 años a prisión y a pagar una multa de 66 mil pesos.

«Dejen de decirme que lo que hice es ilegal, todo salió bien, sólo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya excelente se lo quedaron y listo les ahorré el trabajo», aseveró.

se rieron de mí en la CFE x traer mi medidor dicen que ellos van y lo quitan ok yo no lo sabía les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos pic.twitter.com/tWGlaF3CRh — Arandhi Correa (@Arandhi) October 18, 2021

