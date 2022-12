No es sencillo opinar pues nunca se sabe las condiciones reales de dicho accidente, pero al ver la magnitud de la camioneta así como de los hechos, no imagino 1. A qué velocidad debería ir (por excelente conductor que seas, no creo que sea pero para nada prudente manejar a más de 120 que ya es considerablemente rápido), puesto que para como se ve le tanteo un minimo de 160…

2. Que pésimo para la familia y el pequeñ@ pues es quien sufrirá las consecuencias de este fatal accidente.

3. Cuidarse uno mismo y entre todos debe ser prioridad «es por y para todos»

A mayor de 100km y dependiendo del peso de la unidad y sus pasajeros, difícilmente puedes controlar la unidad, además de las condiciones en que la pista se encuentre. Es un hecho lamentable, pero créame, son sucesos que siempre se pueden prevenir.