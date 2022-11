«El día de la desaparición fue a decirme el muchacho que no estaba mi hija. Me acompañó él a levantar el acta, por eso tengo tanto coraje. Se burló de mis sentimientos, me vio llorar. Él demostraba su tristeza, hipócrita, eso es lo que es él», declaró la mujer con visible enojo.

También se refirió a María Isabel “N” como una madre que si bien quiere a su hijo, «lo está ayudando a hacer lo peor» y agregó: «Esa madre quiere a su hijo, pero lo está ayudando a hacer lo peor, eso no es una madre, eso es echar a su hijo al hoyo», para finalizar argumentando que ella nunca quisiera algo así para uno de sus hijos.