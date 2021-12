México.-En el estado de Chiapas se formó una nueva caravana migrante, integrada por centroamericanos y haitianos, que pretende llegar a la frontera con los Estados Unidos.

La nueva caravana se formó en la ciudad de Tapachula, la cual salió en punto de las 06:00 h desde el Parque Bicentenario con rumbo a su objetivo.

Se estiman entre dos mil y tres mil migrantes que integran esta nueva caravana, quienes en esta primera caminata del día esperan avanzar un total de 18 kilómetros hasta llegar a la localidad de Huehuetán.

Este nuevo contingente pretenderá seguir el camino del contingente formado el pasado 23 de octubre, que se encuentra en estos momentos en el estado de Veracruz disminuida y a paso lento.

Según el Gobierno veracruzano, poco más de 340 personas procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití permanecen en esta localidad después de que numerosos integrantes desistieran de la caravana, que llegó a congregar a cinco mil migrantes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió este miércoles al Gobierno mexicano atender y respetar los derechos de la caravana migrante.

La caravana avanza mientras la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “encontró” más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

México ha detectado más de 190 mil inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Breaking: Caravan of estimated 3000 left today the city of Tapachula on the journey to the north.@AgueroForTexas @BenBergquam @GriffJenkins @RealAmVoice @AliBradleyTV @foxnewsdesk pic.twitter.com/0uDSdOyJzo

— Oscar El Blue (@Oscarelblue) November 18, 2021