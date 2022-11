En ese sentido, Ricardo Anaya reprobó que el Gobierno Federal fuera a financiar con recursos públicos a la que han comenzado a referir como “la marcha de la venganza”, cuyos contingentes, aseguró el panista, estarían conformados de puros acarreados. A ello, recriminó que dicha medida es para opacar las opiniones que difieren de su ideología.

“La de López Obrador va a ser la marcha del acarreo, no entiende que no entiende. En vez de reconocer la voz de los que piensan distinto, prefiere hacer ruido para que no se oiga. En lugar de escuchar, grita.

Finalmente, el blanquiazul volvió a aplaudir y reconocer el movimiento que convocó a diversos contingentes a lo largo de la República a defender a la institución liderada por Lorenzo Córdova. Ante ello, exhortó al Federal a abrirse para “trabajar como parte de un mismo equipo”.

