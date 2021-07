México.- Un polémico video puso en el ‘ojo del huracán’ a Gerardo Fernández Noroña. En el material, se puede observar al diputado del Partido del Trabajo (PT) gritarle a unos ‘abuelitos’; esto encendió los internautas quienes de inmediato lo llenaron de insultos y reclamos.

La grabación, la cual supuestamente ocurrió en junio del 2019 muestra a Fernández Noroña discutiendo con unos ‘abuelitos’ en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

En el material audiovisual, se ve cómo un adulto mayor, quien pareciera ser el dueño de una tienda, le explica al servidor público el problema de inseguridad que azota a su región.

No obstante, Noroña interrumpe constantemente al ‘abuelito’ en sus quejas. Aunque el adulto mayor, cuya identidad no ha sido revelada, le pide al diputado que lo deje terminar, este se niega e incluso alza más la voz.

#Noroña no tiene madre. Es una auténtica vergüenza. Y no lo arrobo porque el cobarde me tiene bloqueado. Pero, por favor, transmítanle mi mensaje. https://t.co/lx5QC9lfA7

— 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) July 21, 2021