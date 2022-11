«Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo, y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación…. Este Papa Francisco es otra cosa, verdadero cristiano, en favor de los desposeídos, de los pobres, no tiene nada que ver con la Iglesia de las élites, con aquella Iglesia que condenó a Hidalgo el padre de nuestra patria, ni con la Iglesia que tiene vínculos con las relaciones del poder y no se relaciona con los pobres».

Citó al exfutbolista y entrenador Bora Milotinovic: «Como decía Bora: yo respeto, yo respeto, pero ustedes quieren polémica, no, respeto y además somos libres en las dictaduras, no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podría tocar al intocable, hace poco, ahora vivimos en libertad plena absoluta, nadie es censurado».

