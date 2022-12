“Lamento decirlo así, pero no se ha entendido que las elecciones son una responsabilidad de Estado; no sólo eso, tampoco se entendieron las enseñanzas de la historia ni la sabiduría que aconseja que las reglas del juego democrático requieren, por definición, del mayor consenso posible para garantizar que el día después, todas y todos los contendientes y partidos políticos acepten los resultados y el verídico de las urnas, sin argumentar reglas puestas y que no garantizan adecuadas condiciones”.

Córdova pidió “llamar a las cosas por su nombre” y alertó que esta reforma, que aún ni siquiera termina su proceso legislativo, ya tiene divida e inconforme a la sociedad y a las fuerzas políticas, “es decir, son reformas que están naciendo con el germen de la división, del atizamiento a la polarización y no del consenso”.

Con estos argumentos, el consejero presidente pidió al Senado que evite conflictos técnicos y postelectorales.

“Le toca al Senado hoy con prudencia, objetividad, información, pero, sobre todo, con la visión de Estado y el compromiso democrático que hasta ahora han estado ausentes, corregir el rumbo y evitar que la organización de comicios ciertos, legales y confiables, democráticos, en suma, se ponga en riesgo, es decir, crear un problema donde hoy no lo hay”.

Y volvió a reiterar “una vez más, y con todo respeto y convicción”, el ofrecer toda la información técnica, operativa, organizativa y financiera, pues señaló que la Cámara de Diputados no hizo requerimiento alguno, lo que llevó a que las reformas aprobadas “atenten contra la certeza y la calidad de los procesos electorales, al eliminar indiscriminadamente plazas del servicio electoral; fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo; aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para la capacitación de quienes integrarán las casillas”.

Lo que calificó como medidas que “ponen en riesgo una de las pocas cosas que se han hecho bien en el país en las últimas tres décadas, un sistema electoral que nos ha permitido contar con elecciones democráticas como ha ocurrido en los últimos años”.

El consejero presidente dejó claro que, mientras tanto, las y los funcionarios electorales seguirán trabajando sin distracciones, para defender la democracia y que la ciudadanía pueda ejercerla.

“Por eso, a pesar de los embates, de los amagos que hoy sufre nuestro sistema electoral, aquí estamos y aquí seguimos, trabajando para que las y los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México, la ciudadanía en general que es a quien nos debemos, a ellos y a nadie más, pueda contar con todas las garantías de que su voto podrá emitirse en libertad y que la voluntad de ellos, emitida en los sufragios, será contada y respetada”.

Con información de Telediario