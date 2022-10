México.- ¿Quién es el Come Gatos de Azcapotzalco? Surge nuevo video de ataque a un felino a manos del hombre.

En redes sociales circula el video del Come Gatos, un hombre, quien presuntamente se encuentra en situación de calle, que se come a los gatos crudos.

De acuerdo con los reportes, la situación se registró en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CDMX), donde los habitantes lo han visto comer gatos crudos en más de una ocasión.

La situación ya habría sido reportada ante las autoridades de la capital, sin embargo no han actuado para que el Come Gatos deje de alimentarse con los felinos.

Una usuaria de Twitter expuso al Come Gatos de Azcapotzalco, la mujer denunció a través de la red social que el sujeto que deambula por las calles de la alcaldía fue captado nuevamente devorando un felino.

En el video se observa al hombre con una guitarra en su espalda cargar restos de una gato en sus manos y meterlos a su boca.

El hombre que come gatos crudos habría sido captado en calles del centro de Azcapotzalco, por la colonia el Recreo y en la avenida Camarones.

Inclusive se informó que al observar que el señor estaba comiendo un gato muerto se habló a las autoridades, sin embargo, lo único que hicieron fue señalar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al ser indigente.

Asimismo, la Asociación Protectora de Animales, Mundo Patitas, indicó que en marzo de este 2022 se presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX para que se resolviera la situación.

Los integrantes de la asociación dijeron que otorgaron nombres, direcciones y fotografías del sujeto, pero las autoridades hicieron caso omiso a la situación.

¿Quién es el Come Gatos de Azcapotzalco?

El hombre que se come gatos en Azcapotzalco, ahora apodado “Come Gatos”, no ha sido identificado por las autoridades, aunque la fundación señalada anteriormente asegura que ya dió sus datos.

Hasta el momento se conoce que el señor come gatos carga una guitarra en su espalda y ha sido visto en Azcapotzalco, además se aprecia que vive en condiciones de calle.

Los ciudadanos solicitaron la urgente intervención de las autoridades para que el Come Gatos deje de realizar maltrato animal, por lo que solicitaron a:

Omar García Harfuch

Fiscalía de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana

La fiscal Ernestina Godoy

Poner un alto al hombre que se come gatos muertos, sin embargo no han recibido respuesta de ellos.

Por su parte la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que ya entregó el reporte correspondiente a la Fiscalía.

Con información de SDPnoticias