México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como un “hecho histórico” que Norma Lucía Piña haya sido nombrada como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que la Corte es ahora un poder autónomo, algo no visto desde los tiempos de la República Restaurada, cuando gobernaron Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez,

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia dede 1825, dos siglos casi, eso es muy importante, subrayó.

“Por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido, bueno, creo que fue independiente la Corte en los 10 años de la República Restaurada cuando gobernó Sebastián Lerdo de Tejada y el presidente Juárez, después de triunfo de la República sobre los invasores franceses”, puntualizó.

El mandatario mexicano detalló que ahora es tan autónoma la Suprema Corte que Norma Lucía Piña ha votado en contra de las iniciativas de su Gobierno.

Hasta ahora que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad: nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único el momento que estamos viviendo”, lanzó.

“Nadie puede decir que hay subordinación como era antes des los poderes al Ejecutivo, durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo, el poder legislativo y el Judicial eran apéndices, estaban subordinados, desde la Presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó. Por eso sí estamos en la Cuarta Transformación de la ida pública del país y me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México porque es para bien, para que haya un auténtico Estado de derecho, no como antes que era un Estado de chueco”, indicó.

“Ojalá y de manera independiente y de manera autónoma se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge por la corrupción que impera, hay que seguir limpiando todo el Gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública, y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces que no estén al servicio de la corrupción, del dinero, pero vamos avanzando”, agregó.

El Pleno de la Suprema Corte eligió este lunes, en una votación cerrada, a la ministra Norma Piña como nueva presidenta para el periodo 2022-2026, por lo que será la primera mujer en presidir este organismo.

Piña, ministra desde 2015 propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), resultó electa tras un proceso polémico por la candidatura de Yasmín Esquivel, ministra cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

La elección constó de tres rondas de votación, y al final Piña logró la victoria por 6 sufragios contra 5 sobre el otro finalista, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Piña, quien de inmediato rindió protesta, pronunció su primer discurso en el nuevo cargo, en el que destacó la importancia de que una mujer presida por primera vez este órgano de justicia, pues consideró que se rompió un “inaccesible techo de cristal”.

Con información de López-Dóriga Digital