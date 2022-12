“Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sea quien sea, no hay privilegios”, expresó.

Sostuvo que hay avances en las investigaciones y “hay voluntad de partir de nosotros. No queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo. No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, intentaron hacerlo, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen”.