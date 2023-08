México.-El refresco es una de las bebidas favoritas de los mexicanos, ya que son un buen acompañante para cualquier ocasión; no obstante, algunos podrían ser retirados del mercado, según dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo anterior, debido a que la institución realizó un estudio, para el siguiente número de la Revista del Consumidor, en el que puso a prueba algunas marcas de este producto y encontró irregularidades.

¿En qué consiste el estudio de la Profeco?

Todos los detalles del análisis se encontrarán en la publicación que saldrá a la luz en mayo; no obstante, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield adelantó parte de los resultados al diario Milenio.

De esta forma, indicó que se habían puesto a prueba 46 marcas diferentes de refresco, entre las cuales se encuentran productos de jarabe de maíz de alta fructosa, con edulcorantes no calóricos, azúcares, sin calorías y bajos en calorías.

En ellas encontraron que cinco de éstas no cuentan con todo lo que debe tener el etiquetado; presentan publicidad engañosa; no cumplen con lo que prometen o no contienen los ingredientes que indican.

¿Cuáles son las marcas engañosas?

Entre las marcas engañosas se encuentran algunos refrescos famosos como Ameyal de Mundet, en la cual hallaron que su etiqueta anuncia kiwi y fresas; sin embargo, entre sus ingredientes no aparecen las frutas.

Por su parte, Sidral Aga también tiene un etiquetado que no es real, ya que esta dice que el refresco está hecho con “20 por ciento de jugo concentrado de manzana”, pero en el análisis encontró que solo tiene un uno por ciento.

Otras de las marcas famosas es Jarritos, ya que sus etiquetas dicen “Qué buenos son”; no obstante para poder incluir esta leyenda debe indicar “¿para qué son buenos?” y que esto pueda comprobarse, señala Ricardo Sheffield.

Dos refrescos más presentaron irregularidades, se trata de “La Croix”, ya que sus indicaciones están únicamente en inglés y la ley indica que también deben colocarlas en español; así como “Sisi”, ya que tiene un edulcorante calórico y no detalla en su etiqueta cuánto de este producto contiene.

A pesar de ello, el titular de la Profeco detalló que las marcas serán notificadas para que hagan las correcciones de sus etiquetados, tal como Jarritos, y que de esta manera sigan en el mercado, o de lo contrario podrían ser retiradas.