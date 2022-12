«Cuando exista una cancelación de un evento por el motivo que sea deben de actuar igual que lo hacen en Estados Unidos, en Canadá o en la Unión Europea que es devolver el 100%, no sólo de lo que se pagó por el evento sino también del servicio de boletaje por parte de Ticketmaster», dijo.

Tras la masiva clonación de Boletos de Ticketmaster, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al puertorriqueño a presentarse, de manera gratuita, en el Zócalo de la Ciudad de México, con la esperanza de que las personas afectadas puedan tener la oportunidad de cantar sus canciones favoritas del reguetonero.

«Ojalá venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces, no tan espectaculares. Porque estuve viendo cómo estuvo en el Azteca volando en una palmera, eso no se puede acá. Una tirolesa sí se la podemos poner», comentó.

