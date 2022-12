México.-Supuestos sicarios del grupo criminal conocido como Cártel de Sinaloa se grabaron mientas estaban al interior de la cabina de un avión. Según reportes preliminares los responsables formarían parte de la facción del Mayo Zambada.

Durante la grabación se pudo ver a un hombre cerca de por lo menos dos armas largas, primeros reportes indican que se el vehículo sería uno tipo Cessna, incluso se pudo ver parte del paisaje a través de una de las ventanas de la unidad aérea. De igual manera las imágenes las acompaña una marca en la esquina inferior derecha con el texto “Mayiza”.

El video fue compartido durante el 25 de diciembre y presuntamente habría sido registrado cuando lo supuestos miembros del crimen organizado volaban sobre México, tampoco se tienen detalles de la fecha exacta en la que sucedieron los hechos.

La composición musical que se puede apreciar de fondo se trata de una canción titulada La línea directa. Durante los primeros días de diciembre se informó del decomiso de una avioneta que transportaba cientos de kilos de cocaína en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa.

El aseguramiento fue realizado durante la madrugada del 5 de diciembre, en dicha ocasión efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional fueron los encargados del decomiso. Como resultado las autoridades encontraron una decena de paquetes con sustancias ilegales las cuales eran aproximadamente 469 kilogramos de cocaína.

Durante la operación no se registraron detenidos, pues cuando los uniformados llegaron al vehículo aéreo no encontraron personas al interior.

A rather rare video inside of the cockpit of a Cessna plane. Sicarios of the Mayo Zambada faction of the Sinaloa Cartel flying in Mexico. Although the video was recently uploaded, it is unknown when the video was actually recorded. pic.twitter.com/JNGIJVz8YV

— All Source News (@All_Source_News) December 25, 2022