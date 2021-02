El censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística realizado en el 2020 reveló que los mexicanos ya no quieren casarse, sino que ahora prefieren vivir en unión libre con sus parejas.

Según los datos recabados, de 2010 a 2020 disminuyeron los matrimonios en México, de cada 100 personas de 12 años y más, solo 35.4 están casadas; 34.2 están solteras, 18.3 viven en unión libre y el resto enviudaron, están separados o divorciados.

El Inegi señaló que el porcentaje de los mexicanos casados tuvo una caída de 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de quienes están en unión libre aumentó en 3.9 puntos respecto al 2010.

¿Por qué ya no quieren casarse?

En sus respuestas al Instituto del por qué ya no quieren contraer matrimonio, mexicanos respondieron que: prefieren terminar sus estudios profesionales y así comenzar a elevar su capacidad económica, no quieren renunciar a cierta calidad de vida que adquieran con sus ingresos, están dispuestos a tener nuevas oportunidades laborales o no están dispuestos a asumir la responsabilidad de un hogar tan pronto y prefieren esperarse a tener una estabilidad laboral, económica y emocional.

con información de AM