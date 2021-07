El gobernador electo de Nuevo León, Samuel Garcia, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo multó con 55 millones de pesos por la difusión de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez de contenido como fotografías e historias en sus redes sociales que hacen alusión a su campaña electoral.

”Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, indicó García Sepúlveda en su cuenta de Twitter.

Calificó como “ofensivo” que busquen ponerle precio a su esposa y al éxito que alcanzó con su trabajo, el cual ahora quieren “convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”

“Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, “valen” 27 millones y una multa de 55 millones de pesos”, añadió.

El gobernador electo indicó que ganó la elección a la buena y sin trampas por casi 9 puntos. Finalmente confió en que los consejeros del INE actuarán conforme a la ley y tomarán la decisión correcta.

Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos. pic.twitter.com/4FVAU4KJAB — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2021

Con Información de Político MX.