Por su presunta participación en el delito de fraude, un juez de primera instancia giró una orden de aprehensión contra dueños y directivos de Grupo Famsa, entre ellos, Humberto Garza Valdez y su hijo, Humberto Garza Garza, propietarios de la firma mexicana del sector minorista.

Trasciende que el delito de fraude cometido por esas personas fue producto de una denuncia interpuesta por un grupo de clientes que no consiguieron recuperar sus ahorros guardados en el Banco Ahorro Famsa, que actualmente se encuentra en liquidación judicial.

«Es absolutamente falso y por tanto niego categóricamente, haber realizado cualquier conducta ilegal o inapropiada en perjuicio de quienes lamentablemente me señalan. No he sido citado por las autoridades con motivo de ningún proceso en mi contra, pero estaré inmediatamente disponible para hacer frente a las erróneas e infundadas acusaciones hacia mi persona», dijo.

El 1 de julio del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , revocó la autorización de Banco Ahorro Famsa SA para operar como Institución de Banca Múltiple.

