Moneda de 1998, 5 pesos mexicanos, muy rara, me atrevería a decir única, ya que he hecho búsquedas en diferentes numismáticas en la República mexicana, sitios de Internet y no he encontrado alguna igual o similar, y nótese que no tiene borde interior por el lado del águila esta lisa donde debería llevar la división en lo que sería el cambio de tonos del centro al borde, esto es algo que me llama mucho la atención ya que del lado contrario intenta llevar una línea y son del mismo tono, a diferencia de otras mono metálicas, si podría decir solo existe 1 en México y es ésta…

Sin duda es una moneda que llama la atención, por lo que es buena idea valorizar la pieza con un numismático para verificar su autenticidad y darle un valor exacto a la pieza.

Con información de El Mañana