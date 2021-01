México.-Ante la pandemia de coronavirus o COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a otorgar a los empresarios estímulos fiscales ante la crisis que se ha generado derivada de la pandemia estaría convirtiendo a México en uno de los países con el menor déficit presupuestal entre las grandes economías de Latinoamérica, así como uno de los más atrasados en cuanto a la recuperación, así lo señala un artículo del diario británico Financial Times, titulado “El estrecho control del populista AMLO sobre las finanzas de México frena el estímulo de Covid”.

¿Por qué importa? La publicación advierte que pese a que las medidas de austeridad aplicadas por AMLO, la recuperación económica tardaría más que la de aquellos países que han apostado por adquirir una fuerte deuda ante la pandemia. En ese sentido, es de recordar que en varias veces el mandatario mexicano se ha negado a contraer una deuda como sus “adversarios” y los “conservadores” quisieran, al tiempo que ha repetido que la recuperación de México es en «V».

En tanto, el diario britatico describe a López Obrador como un firme conservador fiscal, con un plan de estímulo que equivale a sólo 1.1% del PIB: “El presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, un conservador fiscal, se opone ferozmente a asumir una deuda adicional. Su plan de estímulo económico equivale a apenas el 1.1% del PIB, menos de una cuarta parte del promedio en América Latina según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU”.

¿Qué se dice? También se expone que México está por debajo de Brasil, Perú, Chile, Argentina y Colombia en sus planes de estímulo, con una tabla señalan que el gobierno de nuestro país ha gastado una octava parte de lo que ha gastado Brasil en ayuda por la pandemia como parte proporcional del PIB.

#RAE: economía es "administración eficaz y razonable de los bienes." Presupuesto equilibrado durante pandemia pero gasto en tren y refinería no es ni eficaz ni razonable "Amlo’s tight grip on Mexico finances holds back Covid stimulus" https://t.co/iFevd8dejC via @financialtimes

