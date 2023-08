Sinaloa.-¡Recibió sus buenas nalgadas! Un hombre que resultó ser detenido en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, recibió su merecido al ser golpeado a “tablazos” por los agentes de la policía municipal.

Fue a través de las plataformas digitales donde se observa al hombre esposado en la estructura metálica de la patrulla.

Aparentemente, el hombre, que recibió los “tablazos» por parte de las autoridades, padecía de sus facultades mentales.

“Ya, papito; papito, sí; voy a voltear, amor. No mijo, perdón, perdón papi, papito, no mijo”, dice el sujeto rogando que ya no lo golpee.

El hombre suplica al agente de seguridad que no lo continúe golpeando, pero este se niega a la petición y le propina más “tablazos” en los glúteos.

Mientras continúan dándole de golpes al hombre, los policías municipales le piden que no vuelva a ingresar al rancho, y lo amenazan para que ya no regrese.

“Ya no te quiero aquí en el rancho, quiero que te largues de aquí”, dice el policía mientras continúa dándole “tablazos” al hombre.

