Y es que la primer reforma, la que pretendía hacer cambios a la Constitución Mexicana y que se votó el martes pasado, no pasó porque no alcanzó la mayoría calificada, es decir no obtuvo 334 votos a favor en la Cámara de Diputados.

Pero la otra iniciativa que llegó el mismo martes (el «Plan B»), que como no pretendía hacer cambios constitucionales no necesitaba obtener el voto a favor de 334 legisladores, sí fue aprobada la madrugada del miércoles pasado.