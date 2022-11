“Hablé por teléfono con el presidente del Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle hemos tomado la decisión de suspender la reunión de Alianza del Pacífico porque era muy grosero, anti diplomático, sin ningún cuidado de las formas el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia, ahora la tiene México y son cuatro países de origen de la Alianza, es Chile, Perú, Colombia y México, ahora van a entrar otros”, comentó.

El mandatario de México asegura que no se deja gobernar a su homólogo.

López Obrador criticó que no se le haya otorgado permiso a Castillo para acudir a México. Aseguró que no han dejado gobernar a su homólogo, lo cual está afectando al país sudamericano.