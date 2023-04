México.-Familiares y amigos buscaban en calles y pedían en redes sociales el apoyo para localizar a la joven Perla Cristal de 19 años de edad, quien desde el 9 de abril salió de su casa, ubicada en la colonia Barrio Santa Ana, en Tláhuac, pero ya no regresó. Desafortunadamente fue hallada muerta en el estado de Guanajuato.

Se supo que Perla Cristal salió con su mejor amiga de nombre Alison y con otros dos supuestos amigos (Juan Carlos ‘N’ y Rogelio ‘N’), se dirigieron en una camioneta rumbo a León, Guanajuato, pero cuando iban en camino se descompuso el vehículo.

Como no pudieron arreglarlo decidieron quedarse a dormir ahí, pero supuestas versiones de Alison señalan que al despertar ya no estaba Perla Cristal y que, al preguntarle a sus amigos, estos dijeron no saber a dónde fue.

En más información de redes sociales se señaló que tras dejar a Alison, los sujetos se fueron y ahora ya no están localizables.

Desafortunadamente la joven Perla Cristal de 19 años fue hallada sin vida en el estado de Guanajuato y fue trasladada esta madrugada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las indagatorias correspondientes.

La FGJ indaga a su amiga y busca a por lo menos dos sujetos para que paguen por el presunto feminicidio.