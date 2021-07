México.-El periodista español Alberto Peláez se presentó a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para responsabilizar al mandatario de ocasionar con sus declaraciones una mala relación con el Gobierno de España.

Sin embargo, el periodista recibió un duro revés por respuesta. AMLO le dijo que: “Las diferencias son con el Gobierno de España y la cúpula empresarial. Y no generalizo”.

Peláez insinuó que su país no tenía que pedir perdón a México y puso como ejemplo a España, que fue colonizado por los musulmanes.

“Los españoles hemos sido invadidos por los países musulmanes y trajeron conocimiento y pasó lo mismo con el imperio romano, y nosotros no les dijimos que nos pidieran perdón, pero les dimos las gracias”, contó.

Ante la insistencia del ex corresponsal de Televisa, el mandatario le soltó: “Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar, eso es todo”.

Pregunta Alberto Peláez:

¿Qué tenemos que hacer yendo de la mano como hermanos que somos?

Responde AMLO:

«Entender que hay una nueva realidad en México y ya no se permite robar». pic.twitter.com/UguHEg4T2y

— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 14, 2021

En lo que respecta al Gobierno español, señaló que el conflicto está relacionado con la petición de pedir perdón, sobre la cual, acusó, no obtuvo ninguna respuesta. “No tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de autoridades de intelectuales pro-monárquicos”.

Con ello se refirió a la carta que el Presidente envió en a la Corona española para solicitar que ofreciera una disculpa a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la caída de Tenochtitlán y la Colonia.

Calificó esta actitud como “arrogante” y agregó: “Faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad” y al mismo tiempo matizó: “Es un tema de discrepancia, no ha pasado a mayores porque nosotros estamos llevando a cabo todos los actos de conmemoración sin ningún problema”, expuso.

En el tema empresarial expuso que hubo actos de corrupción por parte empresas españolas que vieron a México como tierra de conquista.

“Nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear con el apoyo de autoridades mexicanas. Eran contratos muy buenos, muy jugosos para ellos y muy malos para la Hacienda Pública”, dijo, a la par que mencionó los casos de Repsol y OHL.

“Tenemos casos como el de Repsol, de España, contratos jugosísimos, muy buenos para ellos, muy malos para la hacienda pública de México”, sostuvo.

“El caso de OHL, una empresa constructora también preferida por el Gobierno, y el caso más ofensivo es el de Iberdrola”, resaltó AMLO.

López Obrador acusó que Iberdrola se convirtió en un monopolio en México, al grado que controla el mercado eléctrico del País.

“Y la ofensa mayor, eso se lo dije al Presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, es que se llevaron a trabajar a la Secretaría de Energía del Gobierno de México”, criticó.

“Y contrataron como consejero de Iberdrola al ex Presidente Calderón, eso no sucede en ningún país del mundo”.

El Jefe del Ejecutivo aseveró que ya no se permiten esas conductas, aunque subrayó que continúa la relación económica. Tras destacar que España es el segundo socio comercial de México, López Obrador confió en que se mantendrán las “buenas relaciones” con el país europeo.

Por ejemplo, dijo el Mandatario, los españoles tienen mucha presencia en México con instituciones financieras como BBVA y Santander.

“Desde el principio hicimos el compromiso de que no íbamos a cambiar las reglas de cobro de comisiones y que íbamos a cumplir con lo que habíamos dicho en campaña de no hacer modificaciones al funcionamiento de la banca y hemos cumplido”, presumió.

“Entonces se pueden seguir haciendo negocios en México. México sigue estando abierto a toda la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción”.

