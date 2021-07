Se espera que en los siguientes meses, el Gobierno Federal apoye a más de 4 millones de adultos de 65 años y más mediante el programa Pensión del Bienestar, llevado a cabo por la Secretaría del Bienestar de México. Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de la institución mencionada previamente, señaló que para el año 2021 el presupuesto federal destinado a este programa es de 152 mil 011 millones de pesos, cifra que incrementará año con año, según lo indicado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Pensión Bienestar es un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales, dirigido a los ciudadanos mexicanos a partir de los 65 años. Las inscripciones para registrar a los adultos mayores al padrón de beneficiarios del incentivo comenzará el próximo 2 de agosto, para lo cual se instalarán módulos de registro en todas las entidades federativas y municipios del país.

Cabe destacar que en las zonas rurales, los módulos serán colocados en el mismo lugar donde se asiste a cobrar la pensión; mientras que en zonas urbanas se dispondrán en las plazas públicas. De acuerdo con la secretaría, el proceso se llevará a cabo en cinco bimestres y los primeros en ser atendidos, serán los adultos mayores que residen en zonas vulnerables o marginadas, quienes quedarán registrados durante el primer bimestre.

¿Cuáles son los requisitos para recibir 3 mil 100 pesos bimestralmente?

Los documentos a tener en cuento al momento de acudir a alguno de los módulos a partir del 2 de agosto del año en curso son los siguientes:

1. Documento de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, etc.)

2. Clave Única de Registro de Población (CURP)

3. Acta de nacimiento

4. Comprobante de domicilio

5. Número telefónico

6. Formato Único del Bienestar, que podrá obtenerse a través del siguiente enlace una vez que finalice la veda electoral: https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores

En el caso de las personas de la tercera edad que no cuenten con alguno de los documentos requeridos, deberán señalar por escrito cuál es el documento faltante y el motivo por el que no se cuenta con éste. Asimismo, deberán incluir en el escrito los datos personales faltantes y firmarlo bajo protesta de decir la verdad ante dos testigos que deberán proporcionar datos como su domicilio particular y copia de alguna identificación oficial.

El trámite podrá realizarlo algún familiar o adultos mayores interesados vía telefónica, a través de la Línea del Bienestar, para ello, tendrán que comunicarse al siguiente número telefónico: 800-639-42-64 y darse de alta o dar de alta a un familiar. Los horarios de atención son: de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche; mientras que sábados, domingos y días festivos será de 9:00 am a 9:00 pm. El personal de la Secretaría del Bienestar verificará los datos con una visita al domicilio del interesado.

Para poder retirar el dinero, a los adultos mayores se les entregará la Tarjeta del Bienestar, con la que posteriormente podrán acudir a alguna sucursal bancaria de la institución a la que se haya dado la cuenta con el NIP de cuatro dígitos utilizado para dar de alta el apoyo.

De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del bimestre julio-agosto, el apoyo económico tuvo un incremento de 400 pesos bimestrales, pasando así de 2 mil 700 a 3 mil 100 pesos. Otro cambio que tuvo el programa fue que las personas que podrán acceder al beneficio deberán tener 65 años cumplidos dentro del bimestre de incorporación y no 68 como se tenía estipulado inicialmente.

con información de Infobae