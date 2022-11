En su caso, compró un local comercial en el centro de Madrid por 570 mil euros, mismo que convirtió en un departamento de lujo y mantiene a la venta por 650 mil euros, y cuyo anuncio –enfatiza El País– se publicó a principios de agosto, horas después del comunicado en el que la FGR hizo públicas las investigaciones en su contra. “Fue pura coincidencia”, aseguró el ex mandatario.

Peña Nieto habita un chalet de tres plantas que adquirió por casi un millón de euros en Valdelagua, a unos 40 kilómetros de Madrid.

Es un lugar seguro y discreto, ”no tan lujoso como dicen”, afirmó el ex presidente. “Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España”.

