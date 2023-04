En un video que circula en redes sociales, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fue exhibida cuando insultó y dio golpes en la mesa al participar en una reunión con comuneros mayas.

En el video se puede escuchar a una molesta Patricia Armendáriz dando golpes en la mesa y reclamando con insultos, a los comuneros mayas que participaron en la reunión.

Al revelarse la grabación, Patricia Armendáriz confirmó lo ocurrido y ofreció una explicación sobre su mala actitud durante el encuentro con los comuneros mayas, a quienes incluso mandó a callar.

En una reunión con comuneros mayas y lacandones, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz explotó y se les lanzó con insultos y hasta golpes en la mesa.

Así se exhibe en un video que dio a conocer la periodista Gabriela Coutiño, en el cual se puede escuchar a Patricia Armendáriz gritando, mandando a callar e insultando a una persona identificada como Chankin Colocho.

De acuerdo con lo referido por la reportera, fue durante una tercera reunión con comuneros mayas y lacandones, que la diputada de Morena explotó y no se guardó ningún insulto.

Y es que se escucha que la legisladora federal y empresaria, amenazó con mandar a la “chingada” a los comuneros, a quienes también recriminó a gritos por hacer “pendejadas”.

Al respecto, se puede oír que Patricia Armendáriz advirtió a los comuneros mayas que no iban a recibir recursos si no entregaban proyectos integrales a favor de sus comunidades.

Lo anterior debido a que la legisladora les reclamó por que en un par de reuniones previas, tampoco le presentaron los proyectos de desarrollo para las comunidades.

“O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se me van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes.

La próxima reunión, o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan.

Es la tercera reunión que tengo con ustedes”

PATRICIA ARMENDÁRIZ