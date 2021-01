Torreón, Coah.- La pareja conformada por Jesús Martínez y Ana María García, ambos de la tercera edad y con problemas de salud, diariamente salen de su casa para vender sus dulces y ganarse la vida. Pese a tener dificultades para caminar, se trasladan de lunes a sábado de Torreón a Lerdo a una tienda de conveniencia para ofrecer su mercancía.

Ambos tiene 75 años, hace 55 años se casaron y lograron procrear cinco hijos, sin embargo ellos están solos y pese a padecer de diferentes enfermedades y achaques, como dolores de piernas y cadera, resalta Ana María, deben salir a trabajar para adquirir la comida diaria, además de medicamento y pañales.

«Gracias a mi padre Dios, la gente no nos deja morir, viera como nos ayuda la gente, yo ahí pido porque necesito comprar pañales, mi medicina y ahorita no traigo nada» resalta Ana María, quien pese a sentirse mal físicamente no ha podido ir al doctor porque no tiene dinero.

La pareja desde hace mucho se coloca fuera del centro comercial ubicado a la entrada de Lerdo, en el bulevar Miguel Alemán y calzada Agustín Castro, ofrecen paletas para ganar dinero y comprar la comida diaria.

