Culiacán. – Un grupo de ocho estudiantes, menores de edad, contrajo una intoxicación después de comer papas fritas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos sucedieron en la escuela secundaria Gabriel Leyva Solano, sitio a donde arribaron elementos de la Cruz Roja para auxiliar a los jóvenes afectados, quienes presentaron síntomas de comezón, mareo y vómito.

Los alumnos, cuya edad oscilaba entre los 13 y 14 años de edad, fueron trasladados al Hospital Pediátrico de Sinaloa, así como a clínicas del ISSSTE e IMSS.

La situación no pasó a mayores, ya que con el paso de los minutos se reportó que todos se encontraban estables, reporte que fue turnado a los padres de familia.

El caso pasó a ser conocimiento de autoridades estatales, y el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, reveló que todos los involucrados tenían el antecedente de haber degustado la misma bolsa de frituras.

Al principio se creyó que las papitas fritas tenían una especie de droga, sin embargo, un análisis hecho arrojó que la botana estaba limpia de este tipo de sustancias.

A partir de ahí, la teoría cambio y se supuso que las papitas estaban pasadas de la fecha de caducidad, situación que no fue descartada por González Galindo.

“Pues podría ser (que las papitas estuvieran echadas a perder), yo lo que comentaba es que si no era un tipo de droga que ahora lo hacen en especie de cheetos y eso, pero me dicen que no, que hubiera salido positivo el resultado, además, se hace de una manera que no podemos nosotros controlar resultados, se hace en otro lado”, declaró.

Los menores, identificados como Dulce Guadalupe N., Iván N., Jesús N., Alison N., Yulitza N., Alejandra N., y Kimberly N., quedaron bajo observación para descartar alguna otra anomalía.

