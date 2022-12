México.- Enojados, confundidos y sin la posibilidad de ver a Bad Bunny en vivo, así se encuentran cientos de personas afuera del Estadio Azteca apenas unos minutos antes de que comience el espectáculo que tanto esperaron por meses. Aunque la mayoría de fanáticos acampó desde una noche antes y algunos viajaron por horas para poder llegar, la supuesta clonación de boletos arruinó su experiencia. Jóvenes que se quedaron sin poder entrar al concierto convocan a usar el hashtag “#FraudeTicketmaster” para visualizar la situación, pues culpan a la empresa de haber revendido sus boletos. Adriana Castillo, una de las afectadas compartió a Milenio que pagó 36 mil pesos por 6 boletos para ver a Bad Bunny y no reciben solución ante el problema.

“Yo realicé mi compra de seis boletos a través de Ticketmaster desde la preventa Priority Banamex. Hoy llegamos desde las 11 de la mañana a formarnos y nos dicen que nuestros boletos no pasan, que porque no sirve… porque están clonados”, dijo. No se trata de un caso, sino de cientos de personas que aseguran haber comprado sus boletos directamente de la página de Ticketmaster y aún así quedaron fuera. “Nos pusieron a seguridad pública y nos sacaron. Yo creo que esto no es posible ya que no hay quien nos dé una solución. Vamos a exigir que nos regresen nuestro dinero, pero también está ocasionando un daño moral”, agregó. Por 10 horas, Adriana estuvo haciendo fila afuera del Estadio Azteca, confiada en que podría ser de las primeras personas en entrar al concierto del conejo malo, sin embargo, en la entrada el personal de seguridad privada contratada para el evento le negó el acceso.

Minutos antes de que comenzará el concierto de Bad Bunny, uno de los accesos al recinto deportivo cerró su acceso al público tras la gran cantidad de boletos falsos y clonados que estaban recibiendo, acción que generó gran molestía entre los asistentes quienes planeaban dar “portazo”.

▶ "Pagué 36 mil pesos y en vez de darnos solución, nos sacaron, son boletos que se compraron en preventa": Fans de Bad Bunny denuncian supuesta clonación de boletos para su concierto en el Estadio Aztecahttps://t.co/q7Cjr5CONv pic.twitter.com/Z1nZdSVF5N — Milenio (@Milenio) December 10, 2022

Con información de Milenio