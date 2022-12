México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la aprobación del ‘plan B‘ de Reforma Electoral, en donde apuntó que sus opositores no lograron “salirse con la suya”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador está consciente de que sus adversarios impugnarán los cambios a las leyes secundarias en materia electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto esté publicada.

ADVERTISEMENT

El Anuncio termina en 28s9

“Los adversarios van a Corte para pedir que se declare inconstitucional, pero no hay nada inconstitucional. Va a ser la autoridad competente, en este caso la Suprema Corte, la que va a fallar. Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE”, dijo.

“Estaban contentísimos porque no se había reducido el presupuesto, los partidos iban a seguir eligiendo a los funcionarios del INE y no el pueblo, van a seguir habiendo 500 diputados y no 30 como lo proponíamos. Todo esto que ni siquiera se dieron cuenta los que empezaron a repetir como loros de que el INE no se toca, ni sabían, porque les juega mucho el dedo en la boca, quisieran manipular a sus anchas sin que nadie les dijera nada”, explicó.

El mandatario mexicano apuntó que ya están revisados los cambios al ‘plan B’ de Reforma Electoral ya están revisados y que será en febrero, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, que se elimine la llamada “cláusula de vida eterna” a mini partidos y que beneficiaria a aliados de Morena.

“Ya está revisada, me comentaba el Secretario de Gobernación como la consejera jurídica que va a quedar la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como en la se senadores, este año febrero se hace el procedimiento de la eliminación del artículo que había introducido (cláusula de vida eterna)”, indicó.

“Ya está aprobado, queda pendiente en febrero quitar eso, que ya están de acuerdo los legisladores”, enfatizó.

Sobre el "Plan B" de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, el presidente López Obrador celebró que ya esté aprobado. "No hay nada inconstitucional […] estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE". pic.twitter.com/QP6r3OUWwY — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 19, 2022

Con información de López-Dóriga Digital