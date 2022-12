En el Salón Tesorería, el Presidente afirmó que hay políticos opositores a su gobierno que han levantado la mano para la candidatura para las elecciones de 2024, pero solo para «hacer la finta» ya buscan estar en la lista para ser diputados plurinominales.

El Presidente López Obrador advirtió que a la oposición «les va a ganar el tiempo» para elegir a su representante en la elección presidencial.

«Claro, hay unos que hacen la finta. Hablan de que quieren ser candidatos a la Presidencia y buscan que se incluya en la lista plurinominal para hacer diputados, pero no hay para tantos, son muchísimos.

«Los conservadores, los del bloque conservador, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso, ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho», dijo.

Con información de Informador