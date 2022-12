México,- El internet se ha convertido en la mejor plataforma para que los miles de coleccionistas alrededor del mundo encuentren o realicen la perfecta compra de artículos como muñecos de acción, comics de primera edición, piezas de arte, monedas, billetes, etc. Y justamente estos últimos han causado revuelo en las últimas horas. Ya que se habla de un billete de denominación de 20 pesos que ha alcanzado un valor en sitios de compra-venta como Mercado Libre de hasta 400 mill pesos, pero ¿así nada más? Un solo billete de 20 pesos y en eso me lo van a comprar. Lamentablemente no, ya que debe contar con ciertas características para su valor sea el deseado, uno de estos billetes que se oferta en 400 mil pesos y de acuerdo con la descripción del postor corresponde a la serie AA08115821, recibiendo una importante y creciente respuesta por los coleccionistas y público en general.

Y a pesar de que el billete de 20 pesos es uno de los más comunes en las transacciones en efectivo de nuestro país, hay muchos coleccionistas que buscan hasta el más mínimo detalle que pueda hacer de estos un billete de valor único e irrepetible. Como característica y si lo estas buscando, este billete representa la consumación del proceso histórico de la Independencia de México. El motivo de la composición consiste en un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula «Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821”, de autor anónimo y que forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. A su izquierda ondea la Bandera del Ejército de las Tres Garantías y, a la derecha, la Bandera de México.