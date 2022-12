México.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión dictada en contra de Manuel G. M., por el delito de trata de personas con penalidad agravada, luego de que el inculpado incumplió la medida de libertad condicional que le fue impuesta.

Cometió la conducta delictiva a partir del mes de marzo del 2010, en perjuicio de las víctimas de iniciales C. Q. C. y J. Q. C., (madre e hija respectivamente), de quienes obtuvo un beneficio económico, ya que hasta el día 07 de agosto del 2020 las mantuvo pidiendo dinero, cantando y vendiendo dulces en la zona centro de la ciudad de Cuauhtémoc, además de que les exigía 300 pesos diarios.